Sondaggi politici ribaltone referendum | per la prima volta il No sorpassa il Sì

Per la prima volta, i sondaggi segnano il No in vantaggio sul Sì nel referendum sulla giustizia. La rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 mostra che, con una partecipazione bassa alle urne, il No supera il Sì nel voto del 22 e 23 marzo.

Per la prima volta, i sondaggi vedono il No al referendum in testa. La rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 registra il sorpasso per il voto sulla giustizia del 22 e 23 marzo nel caso in cui l’affluenza sia bassa. Uno scenario che finora nessun sondaggio aveva registrato e che cambia la partita del referendum a poco più di un mese dal voto. Sulla separazione delle carriere e sulla riforma della giustizia voluta da Carlo Nordio, quindi, sarà un testa a testa nel referendum di marzo. E in caso di bassa affluenza il No avrebbe più possibilità di vincere. Entriamo nel dettaglio Sondaggi politici, al referendum il No in vantaggio con bassa affluenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

