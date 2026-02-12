Sónar 2026 | Prodigy Cabaret Voltaire e Skepta protagonisti nella nuova line-up per un festival tra musica e tecnologia
Questa mattina è stata annunciata la nuova line-up del festival Sónar 2026. Tra gli artisti confermati ci sono i Prodigy, Cabaret Voltaire e Skepta. Il festival si svolgerà tra musica e tecnologia, puntando a proporre un viaggio nel futuro della musica elettronica. Gli organizzatori promettono un’edizione ricca di sorprese e innovazioni.
Sónar 2026: Prodigy, Cabaret Voltaire e Skepta per un festival che guarda al futuro della musica elettronica. Barcellona si prepara ad ospitare una nuova edizione del Sónar, in programma dal 18 al 20 giugno 2026. Il festival ha svelato una line-up eclettica che include leggende come i Prodigy e i pionieri dell’elettronica Cabaret Voltaire, accanto a nomi di spicco della scena contemporanea come il rapper britannico Skepta. L’evento si conferma un punto di riferimento internazionale per la musica elettronica, l’innovazione tecnologica e la cultura digitale. Un ecosistema culturale in continua evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Sónar 2026
