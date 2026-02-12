Soldi e Lavoro | le 3 date chiave dal 18 al 23 febbraio e come muoverti segno per segno

Mentre ci avviciniamo alla metà di febbraio, gli italiani cominciano a guardare con attenzione alle scadenze e alle scelte da fare per il lavoro e i soldi. Dal 18 al 23 febbraio si avvicendano date importanti che potrebbero influenzare le decisioni di molti. È il momento di capire cosa aspettarsi e come muoversi, segno per segno, per non farsi trovare impreparati.

Mentre ci avviciniamo alla seconda metà di febbraio, l'attenzione si sposta sulla pianificazione professionale e finanziaria. Le stelle suggeriscono transiti utili per chi cerca stabilità o vuole proporre nuove idee. Ecco la guida ai giorni strategici per muoversi al meglio. Aggiornato il 12 febbraio 2026?? IL CALENDARIO IN BREVE 18 Febbraio: Giornata favorevole per invio CV e contatti. 20 Febbraio: Momento ideale per trattative e richieste. 23 Febbraio: Richiede prudenza con firme e burocrazia. Nota di Artemide: Questo oroscopo non promette vincite, ma offre una mappa dei momenti migliori per agire.

