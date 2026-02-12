Sofia Goggia condizionata dalla prova di Brignone? Pressione con la compagna in testa

La pressione sulla Goggia si fa sentire. Dopo la prova di Brignone, la campionessa bergamasca appare più tesa del solito. La rivalità tra le due sciatori continua a tenere banco tra gli appassionati, mentre entrambe si sfidano per il podio. La Goggia, che da sempre ha dato il massimo, ora si trova sotto uno sguardo più attento, con la testa rivolta alla prossima gara.

La rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia ha sempre catturato l’attenzione degli appassionati di sci alpino, che spesso si sono trovati a parteggiare o per la valdostana o per la bergamasca. Due personalità molto diverse tra loro, caratteri forti, prime attrici del Circo Bianco, vincenti e, inevitabilmente, rivali. Nell’universo della F1 si dice che il tuo primo avversario è il tuo compagno di scuderia, per certi versi questo clima ha aleggiato per diverse stagioni tra i due fari del movimento tricolore. Le prime scaramucce si erano fatte sentire ai Mondiali 2017: al termine della combinata, Brignone disse “ hanno vinto le migliori “, riferendosi all’uscita di Goggia in slalom, che era al comando dopo la discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

La discesa femminile di sci si è svolta oggi a Cortina, con l’americana Johnson che ha dominato la prova.

La prima prova di discesa femminile a Cortina è stata annullata.

