Snowboardcross Sommariva sesto nelle qualificazioni | Visintin e Ferrari agli ottavi a Milano-Cortina 2026

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni dello snowboardcross maschile a Milano-Cortina 2026. Sommariva termina al sesto posto, guadagnando un buon piazzamento e la possibilità di competere nelle fasi finali. Visintin si qualifica tra i primi venti, mentre Ferrari, dopo aver migliorato la sua seconda run, avanza agli ottavi. La gara ha mostrato buon livello tra gli italiani, pronti a puntare più in alto nelle prossime fasi.

Definito il tabellone dello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026: Sommariva chiude tra i migliori, Visintin entra nei venti, Ferrari avanza dopo la seconda run. Ottavi al via dalle 13.45. Si è chiusa la fase di qualificazione dello snowboardcross maschile ai Milano-Cortina 2026, con la definizione dei 32 pettorali in vista degli ottavi di finale in programma alle 13.45 sul tracciato di Livigno.

