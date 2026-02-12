Smog e qualità dell’aria a che punto siamo? Province più inquinate in Emilia-Romagna | la classifica

La qualità dell’aria in Emilia-Romagna resta un problema. Le province più inquinate, come Bologna, continuano a superare i limiti di sicurezza, anche se ci sono segnali di miglioramento. La situazione richiede attenzione immediata, perché l’inquinamento dell’aria colpisce direttamente la salute di chi vive in questa regione.

Bologna, 11 febbraio 2026 - La qualità dell'aria in Emilia-Romagna continua a mostrare segnali di progresso, ma resta ancora distante dai traguardi di sicurezza per la salute dei cittadini. A scattare questa fotografia è Mal'Aria, il report annuale di Legambiente sull' inquinamento atmosferico che analizza i livelli di smog nei capoluoghi di provincia italiani. Lo studio mette in luce come, nonostante una diminuzione generale delle polveri sottili rispetto agli anni passati, la strada per rispettare i limiti che l'Unione Europea imporrà entro il 2030 sia ancora in salita e richieda una decisa accelerazione nelle politiche di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

