Smile for Children 2026 Lions e Rotary uniti per l’Oncoematologia Pediatrica

Questa sera a Perugia si sono riuniti Lions e Rotary per una cena e una festa di Carnevale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale. L’evento ha coinvolto volontari e cittadini, tutti pronti a sostenere i bambini e le loro famiglie in questa battaglia. La serata si è conclusa con il sorriso di tanti che hanno deciso di fare la loro parte per aiutare chi ne ha più bisogno.

Cena e festa di Carnevale per raccogliere fondi a favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia. L'appuntamento con Smile for children 2026, evento organizzato dal Lions Club Perugia Centenario e supportato da altri 19 Lions Club umbri e dal Rotary Club Perugia Centro, è per venerdì 13 febbraio 2026 alla Posta dei Donini, hotel di San Martino in Campo, a Perugia.

