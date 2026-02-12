Slittino Team Relay Milano Cortina 2026 | Italia Bronzo Dietro Germania e Austria

L’Italia conquista il bronzo nel Team Relay di slittino a Milano Cortina 2026. La squadra azzurra si ferma dietro Germania e Austria, ma porta a casa una medaglia significativa. La gara si è svolta nel budello, e gli azzurri hanno dato il massimo per salire sul podio.

Altra medaglia che arriva dal budello per il team azzurro con il bronzo nel Team Relay di slittino dietro alle corazzate Germania e Austria alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. A Cortina d'Ampezzo i nostri portacolori hanno chiuso al meglio il programma con l'ennesimo podio grazie alle discese perfette di Verena Hofer, Emanuel RiederSimon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Andrea VoetterMarion Oberhofer in una prova di squadra che conferma. su Digital-News.it Altra medaglia che arriva dal budello per il team azzurro con il bronzo nel Team Relay di slittino dietro alle corazzate Germania e Austria alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Slittino Team Relay Milano Cortina 2026: Italia Bronzo Dietro Germania e Austria Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Slittino, la Germania vince il team relay di Winterberg davanti all’Austria, lontana l’Italia Olimpiadi, slittino: bronzo Italia dietro Germania e Austria, altra medaglia azzurra L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Pechino, questa volta nel settore dello slittino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. ITALIA ancora a podio! BRONZO nel Team Relay| HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Dominik Fischnaller e compagni puntano alla medaglia nella staffetta a squadre | Slittino Milano Cortina 2026; Italia, non è finita nello slittino! Germania favorita nel team-relay, ma…; L’Italia dello slittino non si ferma più: il minimovie del bronzo nella staffetta mista; Le regole dello slittino a Milano Cortina 2026: la gara più veloce dei Giochi Olimpici. Slittino ancora sul podio olimpico, Italia di bronzo nel team relayCORTINA (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia dalla nuova pista Monti per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e la ... iltempo.it LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: azzurri di bronzo! Germania imprendibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.22 La ... oasport.it L'Italia è una Repubblica democratica fondata sullo SLITTINO doppio femminile doppio maschile Dominik Fischnaller, singolo maschile staffetta a squadre Abbiamo INFIAMMATO la Eugenio Montiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam FISI - Federazione I - facebook.com facebook LO SLITTINO CI FA ANCORA GODERE! Altra medaglia che arriva dal budello per il team azzurro con il bronzo nel Team Relay dietro alle corazzate Germania e Austria! Verena Hofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Andrea Voett x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.