Oggi si chiude il programma di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le due medaglie d’oro conquistate ieri, gli atleti scendono in pista anche oggi per le gare di team relay. Gli orari e le dirette tv o streaming sono già disponibili, e gli italiani sperano di aggiungere altri podi alla loro collezione.

Dopo una giornata storica e clamorosa con due medaglie d’oro stellari, si chiude il programma dello slittino per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 18.30, infatti, andrà in scena l’ultima gara, la prova a squadre, Come si svilupperà la gara? Per il team relay scenderanno sul ghiaccio un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio maschile e un doppio femminile. L’Italia sogna in grande davanti al pubblico di casa: l’obiettivo di Dominik Fischnaller, Verena Hofer, RiederKainzwalnder e VoetterOberhofer è quello di agguantare il podio. Dopo quanto accaduto ieri, sognare davvero non costa nulla! Le nazioni rivali, però, non mancheranno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari team relay, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 febbraio, lo slittino domina il palinsesto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, lo slittino è al centro dell'attenzione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

