Slittino Italia sul tetto del mondo | Voetter Oberhofer e Rieder Kainzwalder trionfano a Cortina doppietta storica

La giornata di oggi resterà nella memoria dello slittino italiano. A Cortina d’Ampezzo, gli atleti VoetterOberhofer e RiederKainzwalder hanno conquistato due medaglie d’oro, regalando una doppietta storica. I piloti azzurri hanno dominato le piste, lasciando alle spalle la concorrenza e portando a casa i primi posti. La festa è esplosa tra tifosi e appassionati, che hanno assistito a un vero e proprio trionfo italiano.

Una Notte Azzurra nella Storia dello Slittino: Cortina d’Ampezzo Esulta con VoetterOberhofer e RiederKainzwalder. Cortina d’Ampezzo, 10 febbraio 2026 – Una storica doppietta ha illuminato la notte dello slittino italiano: Andrea Voetter e Marion Oberhofer, seguiti da Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder, hanno conquistato due ori ai campionati mondiali, un’impresa senza precedenti per la nazionale e un trionfo che celebra l’eccellenza degli atleti e l’efficacia della rinnovata pista locale. La Tradizione si Rinnova: Un Successo Costruito nel Tempo. Lo slittino italiano vanta una tradizione radicata nel territorio altoatesino, un patrimonio sportivo costruito nel corso di decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cortina d Ampezzo Lo slittino è d'oro a Milano Cortina 2026: chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, ?Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner A Milano Cortina 2026, le due atlete italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto la storia. LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: l’Italia sogna con Voetter/Oberhofer e Rieder/Kainwaldner L’Italia si prepara a vivere intensamente le Olimpiadi invernali del 2026, con le squadre di slittino che scendono in pista per le prime prove. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cortina d Ampezzo Argomenti discussi: Milano Cortina, reunion dei campioni del fondo: Valbusa, Albarello, Piller Cottrer e Fauner accendono la World Masters Cup; Gramellini sulle gaffe dei telecronisti Rai alla cerimonia di apertura: Rossini, Verdi e Bianchini, viva l'Italia dei fratellini; Paglieta in festa per Marco Vitelli, vincitore con il Verona della Coppa Italia di pallavolo; Flavio Menardi campione del mondo di Para Bob, Zaia: Un simbolo di Cortina, del Veneto e dell’Italia. Che questa disciplina entri nel... Olimpiadi 2026: L'Italia trionfa nello slittino con straordinarie vittorieLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 hanno offerto all’Italia una serata memorabile, grazie ai successi delle coppie di slittino. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, insieme a Emanuel Rieder e ... notizie.it Pazzesca Italia, da padrona a Milano-Cortina! Doppio oro nello slittino nel giro di un’oraDopo il terzo oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina - il primo a Cortina - arriva anche il secondo di giornata nel doppio maschile: il tandem azzurro composto da Emanuel Ried ... tuttosport.com Emozioni azzurre: Voetter-Oberhofer hanno aperto la serata memorabile dello slittino azzurro, Rieder-Kainzwaldner l’hanno chiusa con il secondo oro di giornata! Siete stati semplicemente fantastici - facebook.com facebook Slittino doppio, oro per le azzurre Voetter e Oberhofer x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.