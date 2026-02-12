Slittino d’oro a Milano Cortina 2026 | l’Italia è Dream Team con la storica doppietta di Vötter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner

L’Italia fa il suo debutto ai Giochi invernali di Milano Cortina con una vittoria che resterà nella memoria. L’11 febbraio 2026, gli atleti azzurri si sono presi il palcoscenico, conquistando l’oro nello slittino. Vötter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner hanno dominato la pista, portando a casa una doppietta storica. Un risultato che conferma il grande momento dello sport invernale italiano.

L’11 febbraio 2026 rimarrà scolpito nella storia dello sport invernale italiano come il giorno del trionfo assoluto dello slittino azzurro ai Giochi di Milano Cortina. In un’atmosfera elettrizzante, l’Italia ha letteralmente dominato il budello olimpico, centrando una straordinaria doppietta d’oro nel doppio maschile e nel doppio femminile. Il trionfo di Andrea Vötter e Marion Oberhofer La giornata di successi è stata inaugurata dalla coppia composta da Andrea Vötter e Marion Oberhofer. Le due atlete hanno confermato il loro status di fuoriclasse nel doppio femminile, specialità che ha visto le azzurre imporsi con una prova di forza e precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Newsagent.it

L’Italia conquista ancora l’oro nello slittino a Milano-Cortina 2026.

Andrea Votter e Marion Oberhofer vincono l’oro nello slittino a Milano-Cortina, portando a casa il terzo oro per l’Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Slittino d'oro, doppio trionfo: in 64 minuti estasi azzurra sul ghiaccio; Slittino d’oro per l’Italia: Vötter e Oberhofer vincono nel doppio femminile; Medaglie azzurre. Andrea Vötter e Marion Oberhofer d'oro nello slittino; Il Presidente Mattarella con le medaglie d'oro di slittino, Andrea Voetter e Marion Oberhofer.

