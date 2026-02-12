Slittino ancora sul podio olimpico Italia di bronzo nel team relay

La squadra italiana di slittino ha conquistato la medaglia di bronzo nel team relay ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri hanno battuto la concorrenza di Austria e Germania, salendo sul podio per la seconda volta in questa disciplina. La gara si è svolta sulla pista Monti, e l’Italia ha dimostrato di saper ancora mettere in difficoltà le grandi potenze dello sport invernale.

Il sestetto azzurro si arrende solo a Germania e Austria CORTINA - Arriva un'altra medaglia dalla nuova pista Monti per l'Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e la firma ancora lo slittino. Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo maschile e i due ori nelle gare di doppio, la squadra azzurra conquista nel team relay il bronzo: Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea VoetterMarion Oberhofer chiudono al terzo posto in 3'42"521, spuntandola di 0"228 sulla Lettonia. Medaglia d'oro alla Germania (3'41"672) e argento all'Austria (3'42"214).

