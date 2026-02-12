Skeleton prima manche | Bagnis fa sognare l’Italia è terzo

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Amedeo Bagnis fa sognare l’Italia con una buona prima run nello skeleton maschile. L’atleta italiano si piazza temporaneamente al terzo posto, dando speranza per le prossime manche. La gara è appena iniziata e ci sono ancora tre run da disputare.

È la giornata dello skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’italiano Amedeo Bagnis è terzo dopo la prima run È iniziata la mattina presto la prima manche dello skeleton uomini – saranno in tutto quattro. Le speranze per i colori azzurri sono appese ad Amedeo Bagnis, un vero e proprio outsider per questa competizione, anche se non proprio al passo dei favoriti. Oggi in pista, però, ha stupito con un tempo fantastico che gli ha permesso di piazzarsi al terzo posto e con un distacco minimo rispetto ai primi due. Non bisogna dimenticare, però, anche Mattia Gaspari. Già dalle prove, Bagnis aveva dato degli ottimi segnali, andando vicino ai tempi del grande favorito, il britannico Weston.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

È iniziata la gara olimpica di skeleton a Cortina d’Ampezzo e subito si vede che Amedeo Bagnis ha un buon ritmo.

Questa mattina si sono aperte le gare di skeleton alle Olimpiadi di Pechino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; Olimpiadi Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi in gara; LIVE Olimpiadi: alle 9.05 Italia-Svizzera di Curling donne. Skeleton, in gara Bagnis e Gaspari; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle.

Skeleton, prima manche: Bagnis fa sognare l’Italia, è terzoÈ la giornata dello skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’italiano Amedeo Bagnis è terzo dopo la prima run È iniziata la mattina presto la prima manche dello skeleton uomini – ... sportface.it

Amedeo Bagnis parte bene nello skeleton! Terzo dopo la prima manche, Weston non distanteIniziata la gara olimpica di skeleton al maschile sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. L'Italia aveva grandi speranze per questo appuntamento ... oasport.it

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-amedeo-bagnis-impressiona-nella-prima-prova-del-singolo-e-mette-in-riga-weston-e-keisinger/ Ottimo inizio per Amedeo Bagnis nella prima prova della gara di skeleton maschile. L'azzurro svetta davanti a Matt Weston - facebook.com facebook

Skeleton, Amedeo Bagnis impressiona nella prima prova del singolo e mette in riga Weston e Keisinger - x.com