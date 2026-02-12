Questa sera a Cortina d’Ampezzo si conclude la giornata di skeleton maschile con la seconda run. Amedeo Bagnis scende in pista e si piazza in quinta posizione, avvicinandosi alla fine della gara. Domani sera, sul budello Eugenio Monti, si decideranno le medaglie, mentre gli atleti continuano a spingere al massimo per migliorare i loro tempi.

Seconda run che va a chiudere la giornata dello skeleton maschile, siamo a metà gara, domani sera sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si assegneranno le medaglie. Continua a guidare il grande favorito Matt Weston: il britannico migliora ancora il record della pista e si lancia verso la medaglia d’oro con il parziale di 1.52.09. Seguono, a distanza ampia, i tedeschi: tre decimi di ritardo per Axel Jungk, 46 centesimi di ritardo per Christopher Grotheer. La zona podio al momento è ancora aperta, anche se il distacco aumenta. Quarto è il cinese Wenhao Chen, a 59 centesimi, quinto è Amedeo Bagnis che sbaglia leggermente e passa dalla terza alla sesta piazza (66 centesimi di ritardo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton: Amedeo Bagnis scende in quinta piazza alle Olimpiadi. Guida Weston

Amedeo Bagnis vola anche nella quarta prova di skeleton e si avvicina a Matt Weston.

