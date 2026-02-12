Sinner da Doha i complimenti all' amica Brignone | Sei una fenomena

Jannik Sinner ha seguito da Doha la gara di Federica Brignone e non ha nascosto la sua ammirazione. Dopo aver visto l’impresa dell’amica, che ha superato momenti difficili, l’ha chiamata una “fenomena”. “Sei incredibile”, le ha scritto, dimostrando vicinanza e stima anche da lontano.

Lei ama il tennis, lui lo sci. Lei si è ispirata alla forza mentale di Jannik, lui alla resilienza di Federica. Jannik Sinner, a Doha da lunedì per prepararsi all'Atp 500 in cui esordirà la settimana prossima, non si è perso la gara di Federica Brignone che con la medaglia d'oro in superG ha compiuto una delle più grandi imprese del nostro sport. Il campione di quattro Slam, primo italiano a conquistare Wimbledon e con un passato da piccolo campione della neve, ha commentato così alla Gazzetta l'impresa dell'amica sciatrice: "È una fenomena. Dopo tutto quello che ha passato, riuscire a a tornare e raggiungere questo risultato è qualcosa di straordinario". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

