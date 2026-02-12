Simona Laing l’alternativa che avanza Raccolta firme contro le scelte dei ’big’

Simona Laing si fa largo nel panorama politico toscano. Con una raccolta firme, sfida le decisioni dei grandi nomi del Pd regionale come Furfaro, Fossi e Giani, che spingono per la candidatura di Giovanni Capecchi come volto del centrosinistra alle prossime amministrative. La Laing si presenta come alternativa, puntando su un percorso diverso e più diretto, raccogliendo consensi tra chi vuole un cambiamento rispetto alle scelte fatte dai big del partito.

Da un lato le pressioni dei "big" del Pd toscano, con in testa il deputato Marco Furfaro, il segretario regionale Emiliano Fossi e il Governatore Eugenio Giani, che hanno dato l’accelerata finale per la candidatura del professor Giovanni Capecchi alla guida del "campo super-largo" di centrosinistra per riconquistare palazzo comunale dopo nove anni di Giunta Tomasi. E, a questi, da aggiungere le oramai oltre 600 firme raggiunte a sostegno dell’ex assessore del sindaco Renzo Berti, fino al 2005. Dall’altra l’anima locale di parte del Pd (fra questi ci sarebbero anche big come l’ex sindaco Samuele Bertinelli e l’ex consigliera regionale Federica Fratoni che però non si sono esposti) che, invece, vorrebbe proporre il nome di Simona Laing che, secondo le indiscrezioni raccolte, dopo la riunione fatta martedì scorso, avrebbe superato in poche ore 150 firme a sostegno della candidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

