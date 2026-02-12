Silenzio suona il Sax Debutto con la Camerata Al Politeama c’è Taddei Tra i migliori d’Italia

Al Politeama Taddei ha fatto il suo debutto con la Camerata, suonando il sassofono per la prima volta nella storia dell’orchestra. Il giovane musicista toscano ha portato sul palco un suono intenso e coinvolgente, davanti a un pubblico entusiasta. Tra i migliori d’Italia nel suo genere, Taddei ha dimostrato di conoscere bene il suo strumento, anche se il sassofono non è comune nel repertorio classico. La serata si è conclusa con applausi e commenti positivi.

Un sassofonista giovane, talentuoso e toscano per il primo concerto della storia della Camerata con il sax, uno strumento raro nel repertorio della musica colta. Si chiama Jacopo Taddei (foto), è nato a Portoferraio nel 1996 ed è uno dei principali sassofonisti italiani della scena classica internazionale. Sarà l'ospite del concerto di stasera, come sempre alle 21 al Politeama, ed eseguirà il delizioso Concerto per saxofono e orchestra d'archi op. 14 composto da Lars-Erik Laon nel 1934. La partitura per sassofono e archi sarà incorniciata fra due luminose Sinfonie firmate da Mozart, la celebre n.

