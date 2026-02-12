Silenzio De Laurentiis | pesa l’obiettivo Champions

Aurelio De Laurentiis preferisce mantenere il silenzio in un momento delicato per il Napoli. Mentre crescono le polemiche e gli interrogativi sul futuro della squadra, il presidente sceglie di non rilasciare dichiarazioni pubbliche. L’obiettivo Champions pesa sulle spalle del club, e la sua scelta di non commentare potrebbe nascondere più di quanto si dica. La situazione resta tesa e nessuno sa ancora quale sarà la prossima mossa della società.

Il silenzio, in questo momento, è una scelta. Mentre attorno al Napoli si moltiplicano polemiche e interrogativi, Aurelio De Laurentiis preferisce non esporsi pubblicamente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il presidente azzurro avrebbe deciso di rimandare ogni intervento a fine stagione, concentrandosi su valutazioni interne e scenari futuri. “Il popolo azzurro vorrebbe sentire la voce di De Laurentiis sui temi caldi (arbitri, trasferte vietate, ecc.), ma il patron preferisce restare in silenzio, meditare ed aspettare la fine della stagione per riprendere in mano le redini del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Silenzio De Laurentiis: pesa l’obiettivo Champions Approfondimenti su De Laurentiis Champions Il Bari dei De Laurentiis è un disastro: perde 5-0 a Empoli, Luigi De Laurentiis obiettivo della contestazione De Laurentiis non molla l’obiettivo di blindare Antonio Conte Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su De Laurentiis Champions Argomenti discussi: ADL, IL SILENZIO FA DISCUTERE. TUTTOSPORT: OGNI DECISIONE È RIMANDATA A FINE STAGIONE; Napoli, un silenzio che pesa su tutti; Ancora un’ingiustizia per il Napoli: De Laurentiis in silenzio mentre i tifosi gridano al ‘furto’!. De Laurentiis, perché è rimasto in silenzio finora? La decisione del presidente del NapoliAurelio De Laurentiis stranamente silenzioso, nonostante la fase complicata che sta attraversando il Napoli. Ma, a quanto pare, ci sarebbe un motivo dietro la sua scelta. areanapoli.it Silenzio De Laurentiis: pesa l’obiettivo ChampionsForzAzzurri.net - Silenzio De Laurentiis: pesa l’obiettivo Champions Il silenzio, in questo momento, è una scelta. Mentre attorno al Napoli si moltiplicano polemiche e ... forzazzurri.net Ci sono amori che finiscono in silenzio. Altri finiscono male, parola dopo parola. Napoli ha salutato Spalletti da re. Con rispetto. Con gratitudine. Poi sono arrivate le interviste, il libro, le frecciate. E qualcosa si è rotto. Il rancore verso De Laurentiis non giustifica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.