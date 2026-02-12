Sigarette aumenti prezzi dal 13 febbraio | fino a 30 centesimi in più a pacchetto Listino aggiornato

Le sigarette aumentano di prezzo dal 13 febbraio, con un rialzo fino a 30 centesimi a pacchetto, e questa volta tocca ai marchi più venduti, tra cui Marlboro e Camel, che vedranno i prezzi salire significativamente.

Nuovi aumenti per le sigarette. Scatta oggi, venerdì 13 gennaio, la terza tranche di rincari dei prezzi di prodotti di tabacchi lavorati. Sigarette, dal 13 febbraio nuovi aumenti Dopo l'aumento di 30 centesimi già partito per Philip Morris ed altre marche il 16 gennaio (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto), e i nuovi prezzi in tabaccheria per alcune marche di sigari, sigaretti e trinciati del 30 gennaio, con decorrenza 13 febbraio 2026 varia il costo di 75 elementi marche tra sigarette, sigari, sigaretti e trinciati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e del tabacco subiranno un aumento fino a 30 centesimi per pacchetto, in conformità con le disposizioni della manovra economica.

Seconda tornata di rincari per le sigarette, aumentano anche le Camel. Arrivano a 6,30 euro al pacchetto. Coinvolti dagli aumenti anche altri marchi #ANSA x.com

