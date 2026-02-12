Siete la mafia l' ira dei familiari delle vittime sui Moretti

Un gruppo di familiari delle vittime del rogo al bar

Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al bar "Le Constellation" di Crans-Montana e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione. Gli indagati, proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno, sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. L'uomo che parla piangendo è Michel Pidoux, padre di un ragazzo morto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

Jacques e Jessica Moretti sono stati colpiti da alcuni familiari delle vittime davanti al tribunale di Crans Montana.

