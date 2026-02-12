Siena | la provincia toscana dove il futuro è già ’presente’

La provincia di Siena si distingue in Europa per aver già raggiunto obiettivi importanti sulla tutela ambientale. Il rappresentante locale dice che è una grande responsabilità e un orgoglio. Ricorda come, prima che l’Unione Europea si concentrasse sul rispetto del pianeta, Siena già si impegnava a sensibilizzare su questi temi. La provincia toscana si presenta così come un esempio di attenzione concreta all’ambiente, con azioni già avviate anni fa.

Come ci si sente a rappresentare una delle prime aree in Europa ad aver raggiunto questo traguardo? "È una grande responsabilità e un orgoglio: oggi tutti conosciamo l’importanza del rispetto del pianeta, ma quando ancora tale tema non veniva trattato dall’Unione Europea, la Provincia di Siena si impegnava già nella sensibilità ambientale. Ha avuto un approccio sicuramente lungimirante, motivo per cui ha lavorato per ottenere la certificazione Carbon Neutral ". Questo traguardo secondo lei contribuirà ad attrarre o ha già attratto più persone a Siena? "La certificazione Carbon Neutral ha attratto interesse e spero potrà attrarre persone e aziende che vedono in questo un valore aggiunto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

