Un giovane titolare di un locale a Matelica è stato denunciato per violazioni sulla sicurezza e per aver impiegato un lavoratore in nero. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato irregolarità nelle condizioni di sicurezza del locale e hanno scoperto che un dipendente lavorava senza contratto. Per questo motivo, il proprietario si è visto comminare una multa superiore ai 30mila euro. La situazione ha fatto scattare immediatamente le verifiche sulle norme per la tutela dei lavoratori e la sicurezza nei locali pubblici.

Violazioni sulla sicurezza e un lavoratore in nero. Il giovane titolare di un locale a Matelica, ritrovo abituale di giovani, è stato denunciato. Con multe per oltre 30mila euro. E l’attività è stata sospesa. Nei giorni scorsi, nell’ambito di una campagna di controlli straordinari su esercizi commerciali di diversa tipologia, i carabinieri della stazione locale (nella foto il comandante Christian Orrù), in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato lavoro di Macerata, hanno eseguito una mirata attività ispettiva. Le diverse verifiche hanno consentito ai militari di constatare diverse violazioni in materia di sicurezza nei confronti di un noto esercizio pubblico, che si occupa di ristorazione e intrattenimento, frequentato da giovani e giovanissimi non solo del luogo, ma anche di diversi centri dell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e lavoratore in nero. Più di 30mila euro di multa

Approfondimenti su Matelica Lavoro

Un controllo congiunto delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di lavoratori in nero e irregolarità in una fabbrica di Revislate, provincia di Novara.

Un uomo è stato fermato due volte senza patente a Lucca.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Matelica Lavoro

Argomenti discussi: Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI; Data protection e dipendenti, come gestire i sistemi di sicurezza avanzati; Formazione RLS: le novità del decreto-legge 2025 sulla sicurezza; Dip. Salute e Sicurezza: Molestie e violenze sul lavoro.

I cambiamenti climatici e la sicurezza: la percezione dei lavoratoriPer utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'. Bilbao, 10 Feb – Nell’Unione europea un terzo dei lavoratori dichiara ... puntosicuro.it

Il datore di lavoro nei cantieri edili: obblighi, responsabilità e ruolo nella sicurezzaIl datore di lavoro è il garante della sicurezza in cantiere: obblighi non delegabili, controllo reale, coordinamento tra imprese e prevenzione concreta sono essenziali per evitare infortuni e respons ... edilizia.com

Ennesima aggressione al personale del TPL: Faisa Cisal chiede misure urgenti per la sicurezza Ancora un episodio gravissimo di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Nella mattina di domenica, intorno alle ore 7.30, presso la stazio - facebook.com facebook