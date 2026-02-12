Sicurezza a scuola | I coltelli sono da sfigati | lo dissi per colpire i ragazzi Non c’è però emergenza

Negli ultimi giorni, il tema della sicurezza nelle scuole è tornato sotto i riflettori dopo le dichiarazioni di un docente. In un’intervista, ha detto che i coltelli tra gli studenti sono “da sfigati” e che il suo intento era solo quello di colpire i ragazzi, non di creare emergenze. La scuola, però, si trova a dover affrontare problemi che vanno oltre la semplice didattica, tra questioni di sicurezza e dimensionamento degli spazi, che richiedono interventi concreti e immediati.

Sicurezza e dimensionamento: la scuola si trova a fare i conti con questioni che vanno ben oltre la didattica. A fare il punto è Giuseppe Foti, direttore dell'Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e Rimini. Dopo l'accoltellamento avvenuto fuori dall'istituto Ruffilli nell'ottobre scorso, lei incontrò i ragazzi e disse che chi si fa incantare da chi gira con un coltello è uno "sfigato". Perché ha scelto questa espressione? "L'uso di un termine forte era chiaramente finalizzato a colpirli. Uno studente mi aveva detto che in tanti a scuola portano un coltello, perché questo attrae. È un atteggiamento strano, perché normalmente chi porta con sé un'arma cerca di allontanare gli altri.

