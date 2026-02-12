Sicilia solidale | Serradifalco raccoglie fondi per Niscemi colpita la Regione interviene con alloggi per sfollati

Serradifalco, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta, ha avviato una raccolta fondi per aiutare Niscemi, colpita di recente. La regione ha già preso provvedimenti, mettendo a disposizione alcuni alloggi per sfollati. La comunità di Serradifalco si è mossa subito, dimostrando solidarietà e voglia di aiutare chi sta passando momenti difficili.

Solidarietà in Sicilia: Serradifalco si Mobilita per Aiutare Niscemi. Serradifalco, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la vicina comunità di Niscemi, anch'essa in Sicilia, alle prese con una serie di difficoltà recenti. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio, mira a fornire un aiuto concreto e immediato alla popolazione, garantendo al contempo la massima trasparenza nell'utilizzo delle donazioni. La risposta della comunità locale dimostra un forte senso di solidarietà e la volontà di supportare un territorio fragile. Niscemi: Regione Sicilia eroga fondi a famiglie sfollate per frana, da 400 a 600 euro. Alloggi Iacp disponibili. La Regione Sicilia ha annunciato un aiuto concreto per le famiglie sfollate a Niscemi, dopo la frana che ha colpito il paese. Frana a Niscemi, consegnati i primi alloggi agli sfollati: l'intervento della Regione La Regione Siciliana ha consegnato i primi alloggi agli sfollati di Niscemi, colpiti dalla frana.

