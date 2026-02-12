Sicilia Ddl Enti locali GennusoFI | Voto tecnico e non politico Tema da affrontare con responsa

La discussione sul disegno di legge sugli enti locali in Sicilia si fa più intensa. Gennuso di Forza Italia ha chiarito che il voto sulla legge sarà tecnico, non politico, e che il tema va affrontato con responsabilità. Nel frattempo, si apre anche il dibattito sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità delle riforme, temi caldi tra i politici della regione.

Digitalizzazione in Sicilia: Il Voto di Forza Italia e il Dibattito sulla Sostenibilità delle Riforme. Un voto controcorrente nell’Assemblea Regionale Siciliana ha sollevato un dibattito sulla digitalizzazione degli archivi comunali. Il deputato di Forza Italia, Riccardo Gennuso, ha spiegato di aver espresso un voto dettato da valutazioni tecniche sulla norma, sottolineando come questa replicasse disposizioni già esistenti. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha acceso le discussioni sulla necessità di un approccio più pragmatico e responsabile nella gestione delle risorse e nella modernizzazione della pubblica amministrazione siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia Ddl Enti locali

La riforma degli enti locali in Sicilia rischia di saltare.

La proposta di legge sugli enti locali include un punto chiave per i piccoli Comuni siciliani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicilia Ddl Enti locali

Argomenti discussi: Ddl Enti locali, i franchi tiratori tengono banco: si salva la rappresentanza di genere al 40%; Enti locali, sul ddl non c’è intesa in Sala d’Ercole. Sarà voto segreto sul terzo mandato dei sindaci; DDL Enti Locali, ARS cerca accordi per quote rosa in giunta e terzo mandato ai sindaci; Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'Ars.

Sicilia. Ddl Enti locali, Gennuso(FI): Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilitàCredo che sul voto di ieri relativo alla norma sulla digitalizzazione degli archivi comunali sia stata costruita una polemica inutile e pretestuosa. Come altri colleghi, anche della maggioranza, ho r ... ilfattonisseno.it

Ars, rinviata alla prossima settimana la votazione per il ddl enti localiPALERMO – Nella giornata di ieri all’Ars è stata approvata la norma che equipara la Sicilia al resto d’Italia rispetto alla soglia del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte nei Comuni con oltre ... livesicilia.it

ARS. VOTO SEGRETO BOCCIA NORMA DDL ENTI LOCALI, NUOVO RINVIO. (redazione) Oltre un'ora di seduta per bocciare un articolo del ddl Enti locali, con il voto che manda in tilt la maggioranza di centrodestra. Nuova bagarre all'Assemblea regionale sic - facebook.com facebook

Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'Ars ift.tt/v9CYFla x.com