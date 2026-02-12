Il vip ha deciso di rifarsi una vita. Dopo aver fatto coming out, annuncia il suo secondo matrimonio. La notizia circola tra amici e fan, mentre lui si prepara a fare un passo importante, lontano dai riflettori. La decisione arriva in un momento di calma, dopo anni di cambiamenti e scelte personali.

C'è un momento, nella vita di chi è abituato a correre, in cui il rumore del mondo si abbassa all'improvviso. Restano solo una promessa sussurrata, un futuro da proteggere e la sensazione netta che il prossimo passo non sarà su una pista, ma davanti a pochi intimi. A distanza di quasi due anni da una scelta personale raccontata senza più paure, il protagonista di questa storia starebbe preparando un nuovo inizio. Non un annuncio qualunque, ma un gesto dal peso simbolico enorme: un secondo "sì" che trasformerebbe ciò che per anni è stato solo chiacchiericcio in una realtà ufficiale. Il punto, però, non è solo la data o la location.

"Si sposano". Il vip fa un altro grande passo dopo il coming out: sarà il suo secondo matrimonio

Dopo aver fatto coming out quasi due anni fa, l’ex pilota si sposa di nuovo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

