Si scontrano e rifiutano le cure via le patenti a due automobilisti | avevano bevuto troppo

I carabinieri di Catania hanno fermato due uomini che guidavano sotto l’effetto di alcol. Il primo, un 43enne di Sant’Agata Li Battiati, e il secondo, un 45enne di San Giovanni La Punta, si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli e alle cure. Per entrambi sono scattate subito le multe e la revoca delle patenti. La polizia ha deciso di denunciare i due automobilisti per guida in stato di ebbrezza.

Si è proceduto al ritiro cautelare della patente di guida per entrambi con l'emissione del provvedimento di sospensione della Prefettura di Catania ed il fermo amministrativo del veicolo del 43enne Durante i controlli su strada effettuati nei giorni scorsi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 43enne di Sant'Agata Li Battiati ed un 45enne di San Giovanni La Punta per guida in stato di ebbrezza. L'intervento dell'equipaggio dell'Arma si è reso necessario dopo un incidente stradale, segnalato al 112 e verificatosi a San Giovanni La Punta in via Amerigo Vespucci alle 15 e 30 circa.

