Si ' libera' prima del previsto una delle arterie principali della città | via Bertini riaperta dopo mesi di lavori

Questa mattina, i cittadini di Forlì hanno visto riaprire via Bertini prima del previsto. Dopo mesi di lavori per potenziare la rete fognaria, i lavori sono stati completati con qualche settimana di anticipo e ora la strada è di nuovo percorribile. La riapertura porta sollievo al traffico e alle attività che si affacciano sulla zona.

"Questa è un'opera strategica per la sicurezza idraulica del quartiere di Coriano", commenta l'assessore Giuseppe Petetta Da mercoledì sera via Bertini è riaperta al traffico. L'intervento di potenziamento della rete fognaria si è concluso con qualche settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma, liberando una delle arterie principali della città di Forlì. "Questa è un'opera strategica per la sicurezza idraulica del quartiere di Coriano - commenta l'assessore Giuseppe Petetta -. Le lavorazioni in questi mesi non si sono mai fermate, permettendoci di finire prima del previsto. Non era certamente scontato, considerato che in un solo cantiere hanno operato contemporaneamente più soggetti".

