Short track Thomas Nadalini | Peccato per la caduta forse non ho creduto abbastanza al mio tentativo di sorpasso

Thomas Nadalini non riesce a nascondere la delusione dopo la caduta nella gara dei 1.000 metri di short track a Milano Cortina 2026. L’azzurro era partito con buone speranze, ma un errore gli ha fatto perdere posizioni e, alla fine, ha chiuso la corsa con il rammarico di non aver creduto abbastanza nel tentativo di sorpasso. La gara si è conclusa in modo amaro per lui, che sperava di fare meglio in un momento importante.

Thomas Nadalini chiude nella maniera più amara la sua gara dei 1.000 metri dello short track per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'azzurro, infatti, è caduto nelle battute conclusive del suo quarto di finale, gettando alle ortiche le chance di approdare alla semifinale. La manche ha visto il successo del canadese Felix Roussel con il tempo di 1.24.227, seconda posizione per il cinese Shaoang Liu in 1:24.292, quindi terzo l'olandese Teun Boer in 1:28.638. Thomas Nadalini, caduto nelle battute decisive, taglia il traguardo in 1:34.487, mentre viene squalificato il sud-coreano Daeheon Hwang.

