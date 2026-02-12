Short track Sighel e Fontana | parole che fanno discutere ma l’oro resta al centro
Pietro Sighel e Davide Fontana sono finiti sotto i riflettori dopo una gara di short track che ha diviso il pubblico. Le loro parole hanno acceso discussioni, ma alla fine l’oro resta il vero obiettivo. Sighel, tra tifosi e detrattori, continua a essere protagonista, dimostrando di non passare inosservato, dentro e fuori dalla pista.
O lo ami o lo critichi. Pietro Sighel è uno di quegli atleti che non passano inosservati, dentro e fuori dalla pista. L’arrivo di spalle al traguardo nella staffetta mista di short track aveva già acceso il dibattito; le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa e raccolte da La Repubblica su Arianna Fontana hanno poi riacceso una questione che nel gruppo azzurro non è mai stata del tutto archiviata. Martedì, però, a parlare è stato soprattutto il cronometro: l’Italia ha conquistato uno splendido oro nella staffetta mista con Fontana, Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. Un risultato che conferma la competitività del movimento azzurro e la profondità di una squadra capace di esprimersi ad altissimo livello.🔗 Leggi su Sportface.it
Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica: tensioni tra Sighel e Fontana dopo l'oro nella staffetta mista
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l'Italia ha festeggiato un oro storico nella staffetta mista di short track.
LIVE Short Track dalle 20.15: grande attesa per Fontana e Sighel. Si punta al doppio oro
Questa sera, alla Ice Skating Arena di Milano, si svolge la seconda giornata di gare di short track.
