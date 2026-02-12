Short track Sighel e Fontana | parole che fanno discutere ma l’oro resta al centro

Pietro Sighel e Davide Fontana sono finiti sotto i riflettori dopo una gara di short track che ha diviso il pubblico. Le loro parole hanno acceso discussioni, ma alla fine l’oro resta il vero obiettivo. Sighel, tra tifosi e detrattori, continua a essere protagonista, dimostrando di non passare inosservato, dentro e fuori dalla pista.

O lo ami o lo critichi. Pietro Sighel è uno di quegli atleti che non passano inosservati, dentro e fuori dalla pista. L’arrivo di spalle al traguardo nella staffetta mista di short track aveva già acceso il dibattito; le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa e raccolte da La Repubblica su Arianna Fontana hanno poi riacceso una questione che nel gruppo azzurro non è mai stata del tutto archiviata. Martedì, però, a parlare è stato soprattutto il cronometro: l’Italia ha conquistato uno splendido oro nella staffetta mista con Fontana, Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. Un risultato che conferma la competitività del movimento azzurro e la profondità di una squadra capace di esprimersi ad altissimo livello.🔗 Leggi su Sportface.it

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia ha festeggiato un oro storico nella staffetta mista di short track.

Questa sera, alla Ice Skating Arena di Milano, si svolge la seconda giornata di gare di short track.

LIVE Short Track dalle 20.15: grande attesa per Fontana e Sighel. Si punta al doppio oroAl via la seconda giornata dello short track in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si parte alle 20.15 con i quarti di finale e le semifinali dei 500 metri femminili, seguiti alle 20.28 da qu ... gazzetta.it

Diretta short track/ Finale 500 e 1000 metri: Arianna Fontana e Pietro Sighel, Olimpiadi 2026 streaming videoDiretta short track finale 500 e 1000 metri con Arianna Fontana e Pietro Sighel in streaming video Rai 2 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net

L’oro di Luca Spechenhauser nello short track - staffetta mista e quello di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nello slittino doppio. L'argento di Lukas Hofer e Lisa Vittozzi nel biathlon - staffetta mista e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera. Il bronz - facebook.com facebook

La squadra di hockey del Canada ha scelto la metro per muoversi a Milano durante i Giochi. Il team olimpico è stato immortalato dai passanti mentre si spostava per vedere i compagni dello short track : X/ @jeperego x.com