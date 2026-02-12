La finale di short track si anima con Federica Fontana in corsa per l’oro, mentre Federica Sighel viene squalificata e lascia il podio. L’Italia conquista comunque il bronzo nello slittino, con Lollobrigida che ottiene l’oro bis, e Brignone si prende il trionfo in gigante. Le medaglie italiane arrivano tutte in una giornata intensa, tra emozioni e sorprese.

Fontana in pista insieme alle avversarie, ci siamo. Arianna accolta dal boato del pubblico di casa Le avversarie dell'azzurra saranno: Velzeboer (Ola), Poutsma (Ola), Sarault (Can) e Boutin (Can) L'azzurra chiude seconda nella sua semifinale in 41"53, dietro all'olandese Velzeboer (41"399, record del mondo) Ci siamo Oltre alla squalifica di Sighel, non hanno superato i quarti di finale Spechenhauser e Nadalini. Sighel era tra i grandi favoriti per salire sul podio. Tutto dunque su Arianna Fontana, in semifinale nei 500m donne al via tra poco Contatto fatale col polacco Niewinski, arriva primo nella sua batteria di quarti di finale ma viene estromesso dopo revisione video Attesa per Sighel L'azzurra chiude quarta nella sua batteria e non accede in semifinale Nella sua batteria, secondo tempo in 41"679 dietro all'olandese Velzeboer Iniziano i quarti di finale Italia sempre seconda alle spalle della Norvegia: QUI la situazione aggiornata La Germania vince davanti all'Austria e agli azzurri: è la terza medaglia di giornata per i nostri dopo gli ori di Brignone e Lollobrigida Siamo sicuri del podio, manca solo la Germania. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina il mondo dello sport italiano si è acceso di emozioni.

Questa mattina, alle gare di short track, Arianna Fontana si è qualificata per le semifinali mentre Federico Sighel è stato squalificato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

DIRETTA SHORT TRACK/ Finale 500 e 1000 metri Olimpiadi 2026 video streaming Rai: si comincia!Diretta short track finale 500 e 1000 metri con Arianna Fontana e Pietro Sighel in streaming video Rai 2 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net

Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica. Sighel: Fontana? E chi la conosce(Adnkronos) - Gli italiani dello short track, freschi di oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina, questa sera tornano a gareggiare alla Milano Ice Skating Arena, lì dove appena due ... msn.com

L’oro di Luca Spechenhauser nello short track - staffetta mista e quello di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nello slittino doppio. L'argento di Lukas Hofer e Lisa Vittozzi nel biathlon - staffetta mista e il bronzo di Dominik Paris nella discesa libera. Il bronz - facebook.com facebook

La squadra di hockey del Canada ha scelto la metro per muoversi a Milano durante i Giochi. Il team olimpico è stato immortalato dai passanti mentre si spostava per vedere i compagni dello short track : X/ @jeperego x.com