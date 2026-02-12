Nel short track, durante la semifinale di ieri alle Olimpiadi Milano-Cortina, il velocista italiano Marco Rossi è finito a terra dopo una collisione con altri atleti, causando una caduta che ha travolto anche un cameraman che si trovava vicino alla pista, il quale è rimasto lievemente ferito.

Nel pattinaggio di velocità gli incidenti sono sempre in agguato e anche alle Olimpiadi Milano-Cortina non sono mancati momenti concitati. Durante una semifinale dei 1000 metri di short track, oltre agli atleti, a farne le spese è stato anche un cameraman impegnato a riprendere la gara a bordo pista. L’episodio si è verificato nelle fasi finali della prova. Il canadese Felix Roussel ha tentato un cambio di corsia, perdendo però aderenza sul ghiaccio proprio mentre alle sue spalle sopraggiungeva Liu Shaoang. Se vi sia stato un contatto diretto tra i due è difficile stabilirlo: tutto è avvenuto in una frazione di secondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Short track, caduta in semifinale: travolto anche un cameraman alle Olimpiadi

La competizione di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina si anima con sorprese e squalifiche.

E’ arrivata una bella notizia per gli appassionati di sport in Italia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Short Track, Milano Cortina 2026: cinque qualificazioni per gli azzurri fra 500 femminili e 1.000 maschili; RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nello short track, bronzo nel curling; Reclamo coi soldi in mano nello short track vinto dall'Italia alle Olimpiadi: cosa dice la regola.

Short track, caduta in semifinale: travolto anche un cameraman alle OlimpiadiNel pattinaggio di velocità gli incidenti sono sempre in agguato e anche alle Olimpiadi Milano-Cortina non sono mancati momenti concitati. Durante una ... thesocialpost.it

Short track, Thomas Nadalini: Peccato per la caduta, forse non ho creduto abbastanza al mio tentativo di sorpassoThomas Nadalini chiude nella maniera più amara la sua gara dei 1.000 metri dello short track per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it

L'azzurro era uno dei favoriti per la gara dei 1.000 metri dello short track. Secondo la giuria un suo cambio di traccia irregolare ha ostacolato il polacco Niewinski e per questo è stato escluso ai quarti di finale: "C'è grande frustrazione" - facebook.com facebook

#NEWS - #MilanoCortina | Storica #AriannaFontana : medaglia d'argento nei 500 metri dello short track Raggiunge Edo #Mangiarotti, lo schermidore italiano delle 13 medaglie olimpiche #12febbraio #MilanoCortinaOlympic2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com