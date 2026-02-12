Shark Glossi | styler e spazzola lucidante ad aria calda 2 in 1

Shark Beauty lancia Glossi, un nuovo styler e spazzola lucidante che promette di semplificare la vita a chi si trucca ogni giorno. Si tratta di un dispositivo 2 in 1, che unisce piastre in ceramica e aria calda per lisciare e modellare i capelli in un solo passaggio. La novità punta a rendere più veloce e pratico il momento di prendersi cura della chioma.

Shark Beauty ha presentato la nuova Glossi: styler e spazzola lucidante ad aria calda 2 in 1 che combina piastre in ceramica a temperatura controllata con un potente flusso d’aria, per lisciare e modellare in un unico passaggio. Questo styler promette una piega lucente e formosa, senza effetto crespo o danni da calore, per un risultato sempre perfetto come dal parrucchiere. Questo strumento all-in-one offre una reale versatilità 2-in-1, combinando il potere lisciante delle piastre in ceramica, a controllo termico, con un flusso d'aria ad alta velocità per uno styling impeccabile durante l'asciugatura, in un unico e semplice gesto.🔗 Leggi su Today.it

