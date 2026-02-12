Sgombero del Grattacielo urla e lacrime dei residenti | Ci avete dato solo 15 giorni Il sindaco | Troppo pericoloso

Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno iniziato gli sgomberi delle torri A e C del grattacielo di Ferrara, dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Alan Fabbri. I residenti protestano e piangono, chiedendo più tempo: solo 15 giorni per lasciare le case. Il sindaco invece ribadisce che la sicurezza viene prima di tutto e che l’edificio è troppo pericoloso. La tensione sale tra urla e lacrime, mentre le operazioni continuano.

Ferrara, 12 febbraio 2026 – Sono in corso dalle 7 gli sgomberi delle torri A e C del grattacielo dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Alan Fabbri a seguito dell' incendio nella torre B dell'11 gennaio scorso. Importante il dispiegamento di forze dell'ordine, vigili del fuoco, 118, assistenti sociali e associazioni di volontariato. Fino a ieri sera all'interno erano presenti 36 nuclei familiari nella torre A e 6 nella C. Alle 11 è quasi terminato lo sgombero della A senza grossi problemi né resistenze fisiche da parte degli abitanti. Presi in carico i nuclei con minori e affidati all'Asp. Per tutta la mattinata un viavai di persone che portavano fuori oggetti personali, vestiti e mobili, oltre a molti animali domestici.

