La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni organizza sette concerti in altrettante città dell’Umbria con il progetto “Suoni riciclati itineranti”. L’obiettivo è dimostrare che si può credere nel futuro e in una vita migliore. La scena vede protagonista l’Orchestra Riciclata di Cateura, nata in Paraguay nel 2012, con 23 giovani studenti che suonano strumenti fatti con materiali di scarto. Favio Chávez, ingegnere ambientale, guida il gruppo.

Sette concerti in altrettanti città dell’Umbria, per credere nel futuro e in una vita migliore. La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni, attraverso il progetto “Suoni riciclati itineranti”, porta in scena l’ Orchestra Riciclata di Cateura, gruppo musicale nato in Paraguay nel 2012 su idea dell’ingegnere ambientale Favio Chávez - che ne è il direttore - e formato da 23 giovani studenti che suonano strumenti musicali realizzati con materiali di scarto. "Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa – dice l’assessore regionale Francesco De Rebotti – perché parla il linguaggio della modernità e della reazione alle situazioni di difficoltà, soprattutto da parte dei giovani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sette concerti in Umbria con il progetto “Suoni riciclati itineranti“

Approfondimenti su Terni Orchestra

Il ciclo di concerti Golfo mistico al Chiatamone riprende sabato 17 gennaio alle ore 18 con l’evento

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

'Suoni riciclati itineranti': giovani in concerto con strumenti realizzati da materiali di scarto

Ultime notizie su Terni Orchestra

Argomenti discussi: Sette concerti in Umbria con il progetto Suoni riciclati itineranti; Sette concerti in Umbria dell'Orchestra riciclata di Cateura; Suoni riciclati itineranti porta in Umbria la voglia di credere in un futuro migliore con i 7 concerti organizzati dalla Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni che hanno per protagonisti i ragazzi paraguayani dell'Orchestra Riciclata di Cateura; Letz Festival inaugura il capitolo dell’Amore con Marianne Mirage.

Sette concerti in Umbria con il progetto Suoni riciclati itinerantiSette concerti in altrettanti città dell’Umbria, per credere nel futuro e in una vita migliore. La Fondazione Fulvio Sbrolli ... lanazione.it

Sette concerti in Umbria dell'Orchestra riciclata di Cateura(ANSA) - PERUGIA, 11 FEB - Sette concerti in altrettanti centri dell'Umbria, per credere nel futuro e in una vita migliore. La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni, attraverso il progetto Suoni ricicla ... msn.com

"Suoni riciclati itineranti" porta in Umbria la voglia di credere in un futuro migliore: Sette concerti in altrettanti centri dell'Umbria, per credere nel futuro e in una vita migliore. La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni, attraverso il progetto “Suoni riciclati itineranti”, por - facebook.com facebook