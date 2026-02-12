Sesto assalto a bancomat nel Foggiano sbotta il sindaco Liggieri | Non può essere considerato normale

Questa notte Poggio Imperiale ha vissuto il suo sesto assalto a un bancomat. Tre forti boati hanno svegliato il paese, creando paura tra i residenti. Il sindaco Liggieri commenta:

“Stanotte Poggio Imperiale è stata svegliata da tre forti boati: un assalto al bancomat che ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini e colpito il cuore del paese. Da settimane, dall’inizio dell’anno, le cronache della provincia di Foggia raccontano quasi quotidianamente episodi simili. Non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Poggio Imperiale torna nel mirino dei ladri.

Questa mattina i carabinieri di Foggia hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira diversi bancomat nella zona.

