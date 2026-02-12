Serie d Biagetti | Follonica Gavorrano rinforzato a Siena siamo stati ingenui

Il Follonica Gavorrano ha chiuso il mercato con diversi acquisti. La squadra si è rinforzata, portando a casa Biagetti, Condinho, Fossati, Rinaldini, Ferrante, Iacoponi, Presta e Likaxhlu. Il tecnico Biagetti ha commentato che la squadra è stata rinforzata, ma ha anche ammesso di aver commesso qualche ingenuità nella partita contro il Siena. «A Siena siamo stati ingenui», ha detto, lasciando trasparire la voglia di fare meglio nelle prossime gare.

Mercato concluso per il Follonica Gavorrano che con l'arrivo Biagetti, Condinho, Fossati, Rinaldini, Ferrante, Iacoponi, Presta e Likaxhlu ha rinforzato la propria rosa. Dall'apertura del calciomercato il direttore sportivo Jacopo Galbiati ha lavorato sodo mettendo otto giocatori nel motore del Follonica Gavorrano per consegnare a mister Brando praticamente una nuova squadra dopo la prima metà di stagione deludente. Svincolato il portiere Pacini (arrivato in estate dal Poggibonsi), ceduto il centrocampista Remedi e tornato a Empoli Rovere, la società ha deciso di investire nel mercato visti anche gli infortuni di Lo Sicco, Bianchi e Mutton.

