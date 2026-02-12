Serie C Trento corsaro ad Arzignano | colpo esterno e quinto posto blindato Gol e highlights

Il Trento di Luca Tabbiani si impone 2-0 sull’Arzignano Valchiampo in una partita combattuta, assicurandosi il quinto posto in classifica e consolidando la sua serie di risultati positivi in trasferta.

Il Trento continua a macinare risultati lontano da casa e porta a casa un’altra vittoria pesante. Nella 26ª giornata di Serie C, la formazione allenata da Luca Tabbiani supera 2-0 l’Arzignano Valchiampo al termine di una gara equilibrata, risolta nel finale grazie alle reti di Ebone e Capone. Un successo che profuma di maturità e che consolida le ambizioni dei gialloblù nella zona alta della classifica. Il Trento si presenta con il consueto 4-3-3: Barlocco tra i pali, linea difensiva formata da Triacca, Corradi, Miranda e Maffei; in mezzo al campo Benedetti, Sangalli e Candelari; davanti Capone e Dalmonte a supporto di Pellegrini.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La Juventus conquista una vittoria fondamentale sul campo del Bologna, imponendosi 1-0 grazie al gol di Cabal.

