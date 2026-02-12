Serie C Campobasso-Livorno 1-2 | amaranto corsari agganciato il treno playoff

Il Livorno batte 2-1 il Campobasso in trasferta e si mantiene in corsa per i playoff. Gli amaranto conquistano tre punti importanti dopo la vittoria di misura contro il Bra, che li aiuta a rafforzare la posizione in classifica. La squadra di Breda si presenta in campo con molta determinazione e riesce a ribaltare il risultato nel secondo tempo, agganciando il treno playoff e mantenendo un vantaggio di quattro punti sulla zona retrocessione. La partita si gioca alle 20, con il Livorno che cerca di continuare questa buona serie e avvicin

La formazione di Venturato, allo stadio Molinari, ha conquistato il quarto successo nelle ultime cinque gare grazie alle reti di Malagrida e Bonassi Adesso sì, il Livorno può davvero iniziare a pensare a qualcosa in più di una semplice salvezza. Gli amaranto, allo stadio Molinari, hanno infatti battuto per 1-2 il Campobasso raccogliendo la loro seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare. Un ruolino di marcia che permette a Dionisi e compagni di agganciare al decimo posto della classifica la Vis Pesaro. Venturato attua un profondo turnover, cambiando diversi elementi nella formazione iniziale.

