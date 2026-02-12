Serie B | Zanotti arbitra Catanzaro-Mantova designazioni per la 25ª giornata del campionato

Questa sera alle 17:15 il match tra Catanzaro e Mantova sarà diretto da Francesco Zanotti, arbitro di Rimini. La partita si giocherà allo stadio “Ceravolo” e rappresenta una delle sfide della 25ª giornata di Serie B. Zanotti ha già diretto numerosi incontri, ora tocca a questa gara tra le due squadre.

Zanotti di Rimini arbitra l’anticipo di Serie B tra Catanzaro e Mantova. L’arbitro Francesco Zanotti della sezione di Rimini dirigerà la sfida tra Catanzaro e Mantova, in programma giovedì 14 febbraio alle ore 17:15 allo stadio “Ceravolo”. La designazione è stata comunicata oggi, 12 febbraio 2026, dalle commissioni arbitri nazionali, in vista della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, un turno cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Un arbitro esperto per una sfida importante. La scelta di Zanotti non è casuale. Le commissioni arbitri hanno affidato l’incontro a un arbitro di comprovata esperienza nel panorama della Serie B, consapevole dell’importanza della partita e delle dinamiche complesse che potrebbero svilupparsi in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catanzaro Mantova

L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 202526.

Questa mattina l’AIA ha annunciato ufficialmente gli arbitri per la 25ª giornata di campionato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catanzaro Mantova

Argomenti discussi: Juve Stabia-Padova 7 febbraio 2026: arbitro, precedenti e statistiche; Perri di Roma al Ceravolo per Catanzaro-Reggiana; Reggiana-Mantova 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Juve Stabia-Padova 3-3: risultato finale e highlights.

Zanotti di Rimini al Ceravolo per Catanzaro-MantovaROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 25esima giornata del campionato di serie B. 14/02 – ore 15 Modena – Carrarese arbitro: Perri di Roma; Palermo – Entella arbitro: Pezzuto di Lecce; Sampdoria ... corrieredellacalabria.it

Serie B, gli arbitri della 25ª giornata.È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare. tuttomercatoweb.com

SIAMO LIVE! ENTRA IN DIRETTA CON NOI! La puntata di PassioneCatanzaro è appena iniziata! Stiamo festeggiando il blitz dell'Adriatico e ci stiamo già proiettando verso la super sfida del "Ceravolo" contro il Mantova. Alla conduzione Valerio To facebook

È attiva la prevendita dei biglietti di Catanzaro - Mantova Tutte le info tinyurl.com/bddb6u4r #AvantiAquile x.com