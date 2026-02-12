Il Milan si piazza in cima alla classifica dei saldi passivi nel calcio italiano dal 2021. Dal 20212022 in poi, il club ha registrato un deficit di circa 283 milioni di euro, più di tutte le altre grandi squadre. La situazione evidenzia come alcune big fatichino a tenere sotto controllo le uscite nel mercato.

Il Milan guida la classifica dei saldi passivi nel calciomercato italiano dell’ultimo quinquennio. Analizzando il differenziale tra investimenti e cessioni a partire dalla stagione 20212022, il club rossonero fa registrare un deficit di 283,6 milioni di euro, posizionandosi al vertice di una graduatoria che evidenzia le difficoltà di sostenibilità di diverse big. Subito dietro si attesta la Juventus, con un rosso di 256,87 milioni, seguita dalla sorpresa Como, che segna un passivo di 223,81 milioni figlio delle massicce campagne acquisti post-promozione. Il quadro della Serie A rivela una profonda spaccatura tra chi punta sul player trading e chi sostiene la competitività attraverso l’immissione di capitali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A: Milan e Juve regine del passivo dal 2021

Approfondimenti su Milan Juve

Se sei un tifoso dell’Inter e cerchi un regalo originale, questa custodia portafoglio in pelle con il kit away ufficiale 202122 è un’ottima scelta.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria contro il Verona di Paolo Zanetti, mantenendo la serie di partite senza sconfitte in Serie A a 15, un record che non si verificava dalla stagione 202122.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Juve

Argomenti discussi: Inter e Milan, il calendario a confronto verso il derby; Perché Milan-Como non si gioca l'8 febbraio: quando si recupera? La nuova data e l'orario; Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e Australia; Bologna-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati.

Probabili formazioni 25^ giornata Serie A: titolari e ballottaggiProbabili formazioni 25 giornata - Archiviato il 24° turno di Serie A (in attesa del recupero tra Milan-Como del 18 ... fantamaster.it

Milan, Pulisic: In Europa è football. Ma se sento un accento americano, dico soccerChristian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense: Abbiamo. tuttomercatoweb.com

25.a di Serie A Pisa - Milan Chi scegli tra Touré Fofana - facebook.com facebook

#Bologna- #Milan diretta Serie A: segui la partita tra Italiano e Allegri oggi LIVE x.com