Serie A abbiamo un problema | il Napoli è il campione nazionale che cresce meno in Europa

Il Napoli fatica a crescere rispetto alle altre grandi squadre europee. Secondo un’analisi di Football Benchmark, il club partenopeo, campione d’Italia, mostra una crescita più lenta rispetto ai rivali del continente. Mentre le altre big europee migliorano o si rafforzano, il Napoli rimane stabile, senza fare grandi passi avanti. La situazione preoccupa i tifosi, che speravano in una crescita più decisa in vista delle competizioni internazionali.

Il Napoli scudettato è il campione nazionale 2024-25 che è cresciuto meno nell’arco dell’ultimo decennio. È quanto emerge dall’European Champions Report 2026, lo studio di Football Benchmark che mette a confronto le performance economiche dei vincitori delle otto principali leghe europee (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Süper Lig turca, Eredivisie olandese e Primeira Liga portoghese). Tra il 2015-16 e il 2024-25 i ricavi operativi del Napoli sono aumentati solo del 25%, contro il +118% dello Sporting, il +107% del Liverpool, il +81% del Galatasaray, il +79% del Psv, il +60% del Barcellona, il +59% del Psg e +il 45% del Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

