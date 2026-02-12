Aldo Serena non ha perso la fiducia nel Milan. L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus ha dichiarato che, secondo lui, la squadra rossonera è ancora in corsa per lo scudetto. Nonostante le difficoltà di questa stagione, Serena crede che il Milan possa giocarsi le sue chance fino alla fine.

L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato ampiamente della Lotta scudetto in Serie A. L'ex centravanti di è soffermato a parlare dei rossoneri di Allegri riferendo che, secondo lui, sono ancora in lotta per il titolo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito. Milan, le parole di Aldo Serena sulla lotta scudetto: “Il Milan secondo me è ancora in gioco per lo Scudetto, anche perché ora le partite di Champions saranno dure. Il Milan in questo senso lo vedo in pole position. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serena sicuro: “Il Milan secondo me è ancora in gioco per lo Scudetto”

