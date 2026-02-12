Serata di violenza a Monza e in Brianza | 4 persone finiscono in ospedale

Una serata di violenza ha scosso Monza e la Brianza, con quattro persone finite in ospedale. Le liti sono degenerare in aggressioni, costringendo le forze dell’ordine a intervenire e i feriti a ricevere cure d’urgenza. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’episodio ha lasciato tutti sorpresi.

Liti sfociate in aggressioni, con l’arrivo delle forze dell’ordine e il trasporto dei feriti in pronto soccorso. È questo l’esito della serata di mercoledì 11 febbraio che ha visto diversi episodi violenti a Monza e Brianza. Il primo episodio a Sovico dove, in via Mameli, intorno alle 20.15 c’è stata una lite. Le persone coinvolte sono due donne: una di 45 anni, mentre dell’altra non è stata fornita al momento l’età. La paziente più grave è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo, l’altra in codice verde al Policlinico di Monza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Brianza

Nella notte tra sabato e domenica, Monza e la Brianza sono state teatro di tre episodi di aggressione, che hanno richiesto il trasporto in pronto soccorso di tre persone.

Ultime notizie su Monza Brianza

