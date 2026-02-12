Serata Brit a BussolaDomani il nome di punta è Richard Ashcroft

Una serata di musica a BussolaDomani con Richard Ashcroft. Il cantante britannico si esibirà il 21 giugno nel Parco di Lido di Camaiore, portando sul palco il suo sound unico. Sarà l’unica data italiana del tour e già molti fan sono in fermento per questo appuntamento.

Lido di Camaiore, 12 febbraio 2026 – Concerto di Richard Ashcroft, per la sua unica data italiana, al festival La Prima Estate, il 21 giugno nel Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. Sul palco la stessa data anche The Libertines e The Wombats. per una serata tutta in chiave britannica. Figura cardine della musica inglese contemporanea, si spiega in una nota, Richard Ashcroft è una delle voci più iconiche e influenti degli ultimi trent'anni. Con i The Verve prima, e una carriera solista di grande successo poi, ha scritto pagine fondamentali della storia del rock britannico, lasciando un segno profondo grazie a una scrittura intensa e a performance dal vivo dal forte impatto emotivo.

