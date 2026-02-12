L’ala della Sella Cento Luca Conti (foto) sta disputando una stagione da 8,3 punti di media col 57% da 2 punti e il 34% da 3 punti, ma molte delle cose che fa in campo non finiscono nelle statistiche, come la sua propensione alla difesa, sia come difensore primario che in rotazione e aiuto dal lato debole. Quanto è frustrante allenarsi tanto e non riuscire ad invertire questo trend estremamente negativo? "Molto, perché ci alleniamo duramente tutti i giorni, ma questo la gente non lo nota perché poi perdiamo la domenica. Sono convinto che continuando a lavorare così in palestra ci sbloccheremo, perché ci stiamo allenando veramente molto intensamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Sella, dobbiamo solo sbloccarci». Conti: "Perdere così è frustrante. L'unica ricetta è allenarsi di più»

Nel post-partita, Cairo e Baroni analizzano la prestazione della squadra, evidenziando aspetti positivi e criticità da migliorare.

Sella, serata di gala con la capolista. Anticipo di fuoco contro PesaroPOSTICIPO CON LIVORNO. La Benedetto XIV Cento comunica il posticipo della gara Sella Cento-Bi.Emme Service Libertas Livorno, valida per la 28esima giornata di LNP Serie A2 Old Wild West. La gara, ... ilrestodelcarlino.it

Sella, a gala evening with the league leaders. A fiery match against Pesaro.POSTPONED WITH LIVORNO. Benedetto XIV Cento announces the postponement of the Sella Cento-Bi.Emme Service Libertas Livorno match, valid for the 28th round of the LNP Serie A2 Old Wild West. The match, ... sport.quotidiano.net

