Segreti di famiglia 3 replica puntata 12 febbraio in streaming | Video Mediaset

Stasera, in replica su Mediaset, torna Segreti di famiglia, la soap turca che tiene incollati i telespettatori. Nella puntata di oggi, Mustafa viene trovato morto, probabilmente avvelenato. La scena si svolge tra suspence e interrogativi, mentre i personaggi cercano di capire cosa sia successo. La vicenda si svolge in un clima di tensione, con i sospetti che si concentrano su più persone. La puntata si può vedere in streaming e promette altri colpi di scena.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Mustafa viene trovato morto, probabilmente avvelenato. Ilgaz viene a sapere dal procuratore Iclal che Ceylin e Yekta sono stati nella farmacia in cui è stato venduto il farmaco che ha poi ucciso Kadir. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 64 in replica streaming.

