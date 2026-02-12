Secugnago dice no alla guerra | inaugurato il Monumento al Bambino Soldato

Questa mattina a Secugnago, in provincia di Lodi, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo monumento dedicato ai bambini soldato. La cerimonia ha attirato molti abitanti, curiosi di vedere il monumento e di ascoltare le parole dei rappresentanti. I bambini del paese hanno partecipato con entusiasmo, e le bandierine sventolavano nel vento, creando un’atmosfera di speranza e pace. La comunità ha deciso di ricordare il passato e di lanciare un messaggio forte contro la guerra.

Secugnago (Lodi), 12 febbraio 2026 – Il silenzio carico di attesa, gli sguardi dei bambini, le bandierine che sventolano leggere nel vento: così Secugnago oggi ha inaugurato il Monumento al Bambino Soldato, scegliendo di dire no alla guerra e sì alla pace. Questa mattina, 12 febbraio 2026, il paese si è stretto attorno a un' installazione dal valore simbolico potentissimo, capace di scuotere le coscienze e, per contenuto e significato, considerata unica in Italia. Una cerimonia intensa e partecipata, attraversata da un'emozione autentica, dedicata alla memoria delle vittime più innocenti dei conflitti armati e alla sensibilizzazione contro l'arruolamento dei minori.

