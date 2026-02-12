La Corea del Nord potrebbe cambiare volto al potere. Secondo le fonti sudcoreane, Kim Jong-un sta valutando di proclamare ufficialmente sua figlia Kim Ju-ae come futura leader. La notizia circola da giorni, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. La famiglia Kim si prepara a passare il testimone, mentre nel paese si rafforzano le tensioni con le minacce di Pyongyang.

Il leader supremo nordcoreano Kim Jong-un potrebbe presto designare ufficialmente la figlia Kim Ju-ae per la successione, secondo quanto riferito il 12 febbraio dai servizi di sicurezza sudcoreani. La dinastia Kim governa il paese con il pugno di ferro dalla sua fondazione nel 1948, con Kim Jong-un che rappresenta la terza generazione dopo il nonno Kim Il-sung e il padre Kim Jong-il. L’attuale leader appare sempre più spesso con la figlia adolescente Kim Ju-ae in occasione di eventi ufficiali, spingendo molti analisti a considerarla la favorita per la successione. Il 1 gennaio Kim Ju-ae aveva accompagnato per la prima volta il padre a una visita al palazzo del Sole di Kumsusan, che ospita le salme di Kim Il-sung, morto nel 1994, e di Kim Jong-il, morto nel 2011. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Secondo Seoul, Kim Jong-un potrebbe presto designare la figlia per la successione

Approfondimenti su Kim Jong un Successione

La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere.

Kim Jong-un si prepara a ufficializzare la nomina della figlia Kim Ju-ae come futura leader della Corea del Nord.

Ultime notizie su Kim Jong un Successione

Argomenti discussi: Seoul: Kim Jong Un verso designazione figlia come futura leader; Nordcorea, Kim Jong Un: ruolo più importante per Esercito; North Korea leader Kim’s daughter on way to becoming successor South Korean MPs say; South Korea parliament to finalise bill on US investment fund by March 9.

