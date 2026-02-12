L’Impruneta Tavarnuzze si qualifica per le semifinali della Coppa Toscana di Seconda Categoria. La squadra di Lorenzo Andreucci vince 3-1 sul campo del Mezzana nei quarti di finale. Risultato importante, che dà fiducia al team in vista delle prossime partite.

L’Impruneta Tavarnuzze conquista la semifinale della Coppa Toscana di Seconda Categoria. La squadra allenata da Lorenzo Andreucci si è imposta con il punteggio di 3-1 sul campo del Mezzana nell’incontro valevole per i quarti di finale della manifestazione regionale. Il risultato è stato sbloccato nella parte finale del primo tempo, al 37’, grazie ad una rete realizzata da Frassineti. Nella ripresa, nello spazio di soli tre minuti, gli ospiti hanno ipotecato la qualificazione. Al 64’ Valenti ha realizzato il raddoppio, mentre al 67’ Frassineti si è ripetuto e con la doppietta personale ha messo a segno lo 0-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Impruneta Tavarnuzze avanti in coppa

